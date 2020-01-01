نجوي إبراهيم مفاجأة محمد منير في أغنيته "الناس في بلادي"

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يقدم الكينج محمد منير في أغنيته الجديدة "الناس في بلادي" مفاجأة بمشاركة وظهور المذيعة نجوي إبراهيم " ماما نجوي " وستطرح الأغنية يوم ٣ يوليو كما كشف منتجها مصطفي إسماعيل.



أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، و ألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وإنتاج الشركة العالمية وقد انتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية ويتم وضع اللمسات النهائية عليه حالياً من مونتاج ومكساج أستعدادً لطرحه في الموعد المحدد .





منير كان قد بدأ تصوير الأغنية يوم الجمعة الماضي في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة، واستمر التصوير حتى مساء الأحد الماضي إذ كان المخرج أحمد عبد المحسن يقوم بالتصوير في الفترة من الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً كل يوم .





يذكر أن نجوي إبراهيم كان آخر لقاء جمعها بالكينج محمد منير عام ١٩٨٤ خلال لقاء مطول وحوار أجرته معه لبرنامجها الشهير " استديو 84 " وتحدث في هذا اللقاء الكينج عن مشواره الغنائي وبداياته وغني عدد من اغانيه منها أم الضفاير وصبيه وقمر .