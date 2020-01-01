سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:15 ص
سميوني
سميوني

هنأ المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، لاعبيه على المباراة التي تدربوا عليها أمام برشلونة على ملعب الكامب نو، في قمة الجولة 33 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

أوضح سيميوني في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة: "الفريق قدم المباراة التي تدربنا عليها وتحدثنا عنها، حاولنا الدفاع بشكل منظم، وكنا نمتلك فرصة للتهديف تقريباً في كل هجمة مرتدة".

ووصف المدرب الأرجنتيني المباراة بالممتعة، في الوقت الذي أثنى فيه على البلجيكي يانيك كاراسكو، الذي تسبب في ركلتي جزاء فريقه في اللقاء، وسجلهما ساؤول نييغيز.

وقال في هذا الصدد: "كاراسكو لاعب حاسم، ويلعب أكثر بشكل رأسي، وبدأ في استعادة أفضل مستوى له، كما كان في فترته الأولى معنا".

وحول وضع فريقه في جدول الترتيب، يحتل حالياً المركز الثالث بفارق نقطتين أمام إشبيلية، أشار "تشولو إلى أنه تتبقى مباريات كثيرة، وأن إنهاء الموسم بين الاربعة الكبار سيكون صعباً للغاية.

ورفض المدرب اللاتيني الحديث عن وضع لاعبه السابق في "الأتلتي"، الفرنسي أنطوان جريزمان، مع فريقه الحالي برشلونة، بعد أن دخل لأرض الملعب في الوقت الضائع، وقال: "أنا عاجز عن الكلام".

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