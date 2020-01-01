الفلبين تؤكد 999 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات أخرى

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أبلغت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن 999 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي وأربع وفيات إضافية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت الوزارة في نشرة إن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 38،511 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 1،270.

احتفظ الرئيس الفلبينى رودريجو دوتيرتى، يوم الثلاثاء، بفرض قيود جزئية فى العاصمة مانيلا لمدة أسبوعين آخرين لاحتواء انتشار الفيروس مع الحد من الأضرار الاقتصادية للوباء.

وعلي صعيد اخر، أبلغت روسيا، اليوم الأربعاء، عن 6556 اصابة جديدة بالفيروس التاجي، مما رفع حصيلة البلاد إلى 654405 حالة.

وقال مركز الاستجابة للفيروس التاجي في البلاد إن 216 شخصًا ماتوا بسبب الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع عدد القتلى الرسمي إلى 9536.

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