زوجة عزت أبو عوف تُحيي ذكرى وفاته الأولى

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قامت أميرة أبو عوف، زوجة الفنان الراحل عزت أبو عوف، بإحياء ذكرى وفاته الأولى، بكلمات مؤثرة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





كتبت أميرة أبو عوف منشورًا قالت فيه:"رحل ولم يترك لنا سوى ماضي عطر لا ينسى، صوت نتمناه، حضن نفتقده، حب كبير صور صامتة، شوق لا يبرد، ألم لا ينتهى، غدًا أول سنة تعدي بدون وجودك صعب جدًا، أرجو قراءة الفاتحة والدعاء له بقدر حبكم له، بحبك هتفضل في قلبي وعقلي طول عمري".





توفي الفنان القدير عزت أبو عوف يوم 1 يوليو 2019، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا، وبعد معاناة مع المرض في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان عزت أبو عوف الدرامية الجزء الثاني من مسلسل" الأب الروحي "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة أحمد عبدالعزيز، سوسن بدر، ميدو عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي، محمود متولي.





