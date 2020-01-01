تفاصيل تدشين حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالدقهلية

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من مركز طب الأسرة بقرية شاوه التابعة لمركز المنصورة والتي انطلقت اليوم يرافقه هيثم الشيخ نائب المحافظ.





وتفقد محافظ الدقهلية أقسام وعيادات مركز طب الأسرة بشاوه حيث تفقد الاستقبال وغرفة الأشعة وعيادة الأسنان وعيادة تنظيم الأسرة وغرفة الرعاية والعلاج الطبيعي للاطمئنان على جودة الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين.





كما تفقد محافظ الدقهلية صيدلية مركز طب الأسرة للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة مؤكدا على وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة المستمرة لتوفر العلاج اللازم والرعاية الطبية للمرضى بالمجان.





واستمع محافظ الدقهلية إلى عدد من المترددين على المركز للتأكد من حسن تقديم الخدمة وتوفير الأدوية اللازمة للمرضى مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لتوفير الراحة وحسن الاستقبال والمعاملة.





وأكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير منظومة صحية متميزة وتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية الصحية بالمجان لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية،واضاف ان المريض لم يعد في حاجة للذهاب إلى المستشفيات البعيدة ويمكنه تلقي العلاج وصرف الدواء من أقرب مركز طب أسرة لمحل إقامته.





تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الصحية المقدمة في الحملة تشمل التطعيم ضد شلل الأطفال بالإضافة إلى الكشف عن ضعاف السمع من الأطفال مشيرا إلى أن الحملة تستهدف الأطفال مواليد 112016 حتى 2232018 ويتم تطعيمهم بجرعتين يفصل بينهما شهر.





كان في استقبال محافظ الدقهلية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وسوسن مجاهد رئيس مركز ومدينة المنصورة وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.





وصرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ببدء تقديم خدمة الغسيل الكلوي لعدد 65 طفلا بمستشفى المنصورة العام الجديد وذلك نظرا لتوقف الخدمة المؤقت بمستشفى الأطفال الجامعي لوجود أعمال صيانة وتطوير بالوحدة.





حيث تم تجهيز قسم الكلي بمستشفى المنصورة الدولي لتقديم الخدمة اللازمة وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع مستشفى الأطفال الجامعي لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للأطفال.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية أنه تم استقبال الأطفال الجدد من خلال حفل بسيط للترحيب بالأطفال وتقديم الهدايا لهم وذلك حرصا على الحفاظ على الجانب النفسي لهم والتخفيف من الامهم.





ووجه وكيل صحة الدقهلية بتذليل كافة العقبات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاجل تقديم افضل خدمة صحية لازمة لهم.



