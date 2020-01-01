رغم انتشار فيروس كورونا.. زياد برجي يُقبل نوال الزغبي في عيد ميلادها

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

شاركت الفنانة نوال الزغبي مُحبيها مقطع فيديو جديد لها من احتفال المطرب الفنان زياد برجي بعيد ميلادها،وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت نوال الزغبي مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي برفقة المطرب زياد برجي، وهما يغنيان معًا أغنية عيد الميلاد الشهيرة، وبدا عليهما سعادة كبيرة بسبب انتهاءهما من تسجيل أغنيتهم الجديدة، وقام زياد بتقبيلها، وعلقت على الفيديو قائلة:" شكرًا زياد برجي، بحبك جدًا".


وفي سياق آخر، شاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني الماضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز" للفنانة غادة عبدالرازق، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامرعلي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.


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