مد تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة بالمحليات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا .





وقال اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تلقت حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حوالي ١٥١٥ طلبًا من الراغبين فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت من هنا





وأكد شعراوى، حرص الوزارة علي توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم، بهدف اختيار افضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.





وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.





وأوضح ذمستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.



