مد تلقي طلبات الراغبين في شغل 54 وظيفة بالمحليات

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:52 ص
محمود شعراوي
محمود شعراوي
الفجر
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن مد الوزارة تلقي طلبات الراغبين في شغل ٥٤ وظيفة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات لمدة شهر، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية من هنا.

وقال اللواء محمود شعراوي، أن الوزارة تلقت حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ حوالي ١٥١٥ طلبًا من الراغبين فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الانترنت من هنا

وأكد شعراوى، حرص الوزارة علي توسيع قاعدة الاختيار للقيادات المحلية الجديدة واعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم، بهدف اختيار افضل العناصر وضخ دماء جديدة قادرة علي العطاء والعمل بتفاني واخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن عملية التقديم للمسابقة تقتصر علي تقديم الأوراق إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 509 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18460 حالة حتى اليوم.

وأوضح ذمستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1557 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال مستشار إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة من ضمنهم 18460 حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف كورونا وظائف بالمحليات بوابة الفجر الصحة العالمية التنمية المحلية

أخبار تهمك

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 14 ساعة

في ذكرى 30 يونيو.. "بكري" يكشف تفاصيل تهديدات الشاطر للسيسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 5 ساعات

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 10 ساعات

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

منذ 35 دقيقة

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

منذ أقل من ساعة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية: نجرى دراسة لقياس الآثار الخاصة بحركة المحليات الأخيرة

عمرو أديب عن مقترح تحديد مواعيد لغلق المحلات: "خلوا الشوارع تنضف"

استشاري مناعة يحذر من وجود موجة ثانية لفيروس كورونا

أسرة طفل تتهم شابين باستدراجه والاعتداء عليه في الشرقية

والدة شروق ضحية كورونا: "كان بيضرب بنتي عشان تجيبله حشيش"

"مصر الطيران": نقلنا 77 ألف مصري عالق على متن 415 رحلة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:15 ص

سيميوني مصدوم بسبب جريزمان

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

08:48 ص

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

رغم اقترابه من الزمالك.. نجم بيراميدز ينتظر الأهلي

10:52 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن