في 10 نقاط.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم (بيان بالدرجات)

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 1/7/2020، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية، ومن هنا تستعرض تفاصيل حالة الطقس في النقاط التالية:





- طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري.

- يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- حلة الطقس في شمال وجنوب الصعيد حرارة شديدة.

- طقس الساعات المتأخرة من الليل لطيف.

- وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- تعرض جنوب سيناء لرياح نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.

- حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.

- حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.

- نسبة الرطوبة في القاهرة والوجه البحري (83 – 37).



