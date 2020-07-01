في 10 نقاط.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم (بيان بالدرجات)
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:24 ص
كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 1/7/2020، مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية، ومن هنا تستعرض تفاصيل حالة الطقس في النقاط التالية:
- طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري.
- يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- حلة الطقس في شمال وجنوب الصعيد حرارة شديدة.
- طقس الساعات المتأخرة من الليل لطيف.
- وجود شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- تعرض جنوب سيناء لرياح نشطة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي.
- حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
- حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف.
- نسبة الرطوبة في القاهرة والوجه البحري (83 – 37).
وعن درجات الحرارة المتوقعة وفقا لبيان الأرصاد الجوية، في القاهرة تصل لـ 36 – 24، والإسكندرية تسجل 29 – 23، وقنا تسجل 38- 26، اما الأقصر فتكزن 39– 26، وأسوان 39 – 27.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا