4 وديات لاتحاد جدة استعدادا لاستئناف الدوري السعودي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:28 ص
بوابة الفجر
اتفقت إدارة نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتنسيق مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني على خوض 4 مباريات ودية استعدادا لاستئناف منافسات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الاتحاد كلا من نجران يوم 15 يوليو والقادسية يوم 19 وضمك يوم 24 والوحدة يوم 29 من الشهر نفسه.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن استئناف منافسات الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) في الرابع من أغسطس المقبل بعدما توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

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