رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوى 1/3 في الدوري الإيطالي.. شاهد الاهداف

قاد كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، فريقه لتخطى مضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار الجولة 29 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.





دخل يوفنتوس اللقاء وهو مدرك بفوز لاتسيو على تورينو، فسيطر لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري على المجريات، وامتحن فيديريكو برنارديسكي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحارس ماتيا بيرين في أول ربع ساعة.





وبرغم الإيقاع السريع، خيم التعادل السلبي على الشوط الأول، دون قدرة لاعبي يوفنتوس بترجمة سيطرتهم الميدانية والوصول إلى شباك بيرين.





لكن الأرجنتيني باولو ديبالا تلاعب بالدفاع مطلع الشوط الثاني، وأطلق كرة أرضية جميلة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس في الدقيقة 50.





مرر بيانيتش إلى رونالدو، فأطلقها أفضل لاعب في العالم خمس مرات صاروخية من نحو 25 مترًا عانقت الشباك في الدقيقة 56.





واستمر يوفنتوس في تسجيل الأهداف الجميلة، وهذه المرة بالقدم اليسرى للبرازيلي دوجلاس كوستا انفجرت في المقص الأيسر البعيد في الدقيقة 73.





وسجل أندريا بينامونتي هدفا شرفيًا جميلًا لجنوى، بعد تلاعبه بدفاع يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة (76)، لتنتهي المباراة بفوز سادس تواليًا ليوفنتوس، علمًا بأنه خسر هذا الموسم 3 مرات في الدوري.





وبهذه النتيجة حافظ اليوفي على الصدارة برصيد 72 نقطة وعلى بعد أربع نقاط من لاتسيو الثاني، أما جنوى فأصبح في موقف متأزم حيت يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط.





بالفيديو.. اهداف مباراة يوفنتوس و جنوى في الدوري:-