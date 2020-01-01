رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوى 1/3 في الدوري الإيطالي.. شاهد الاهداف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:27 ص
رونالدو
رونالدو
قاد كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، فريقه لتخطى مضيفه جنوى بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في إطار الجولة 29 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

دخل يوفنتوس اللقاء وهو مدرك بفوز لاتسيو على تورينو، فسيطر لاعبو المدرب ماوريتسيو ساري على المجريات، وامتحن فيديريكو برنارديسكي والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الحارس ماتيا بيرين في أول ربع ساعة.

وبرغم الإيقاع السريع، خيم التعادل السلبي على الشوط الأول، دون قدرة لاعبي يوفنتوس بترجمة سيطرتهم الميدانية والوصول إلى شباك بيرين.

لكن الأرجنتيني باولو ديبالا تلاعب بالدفاع مطلع الشوط الثاني، وأطلق كرة أرضية جميلة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس في الدقيقة 50.

مرر بيانيتش إلى رونالدو، فأطلقها أفضل لاعب في العالم خمس مرات صاروخية من نحو 25 مترًا عانقت الشباك في الدقيقة 56.

واستمر يوفنتوس في تسجيل الأهداف الجميلة، وهذه المرة بالقدم اليسرى للبرازيلي دوجلاس كوستا انفجرت في المقص الأيسر البعيد في الدقيقة 73.

وسجل أندريا بينامونتي هدفا شرفيًا جميلًا لجنوى، بعد تلاعبه بدفاع يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة (76)، لتنتهي المباراة بفوز سادس تواليًا ليوفنتوس، علمًا بأنه خسر هذا الموسم 3 مرات في الدوري.

وبهذه النتيجة حافظ اليوفي على الصدارة برصيد 72 نقطة وعلى بعد أربع نقاط من لاتسيو الثاني، أما جنوى فأصبح في موقف متأزم حيت يحتل المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط.

بالفيديو.. اهداف مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري:-

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس وجنوى يوفنتوس كريستيانو رونالدو رونالدو الدوري الايطالي

أخبار تهمك

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 13 ساعة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 4 ساعات

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعة

دونجا يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

منذ ساعة

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

قطار يوفنتوس يتعطل أمام جنوى ورونالدو يسجل

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوي

ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة يوفنتوس أمام لاتسيو

ملخص مباراة يوفينتوس وأودينيزي.. رونالدو يتقدم في ترتيب الهدافين

بعد هدفه الخيالي.. بالارقام ماذا قدم كريستيانو رونالدو هذا الموسم مع يوفنتوس ؟

يوفنتوس يسحق ليتشي ويواصل تصدره لترتيب الدوري الإيطالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

09:37 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن