مران الأهلي| شريف إكرامي يكتفي بالجري وتقسيمة بين اللاعبين

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:24 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقا لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء في نهاية المران الجماعي .

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت التقسيمة توجيه العديد من التعليمات الفنية المكثفة للاعبين في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

ويحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين المقبلين قبل استئناف تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.

أخبار تهمك

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 9 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 22 ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 4 ساعات

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعة

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 13 ساعة

دونجا يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

منذ ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

09:37 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن