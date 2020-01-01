مران الأهلي| شريف إكرامي يكتفي بالجري وتقسيمة بين اللاعبين

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اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء.



وواصل الأهلي تدريباته اليوم في مجموعة واحدة ضمت كل اللاعبين وفقا لبرنامج الاعداد الذي وضعه الجهاز الفني للفريق؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي.



وأجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق صباح اليوم الأربعاء في نهاية المران الجماعي .



وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات، وشهدت التقسيمة توجيه العديد من التعليمات الفنية المكثفة للاعبين في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.



ويحصل الفريق على راحة سلبية من التدريبات خلال اليومين المقبلين قبل استئناف تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل؛ استعدادا لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.