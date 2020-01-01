تامر حبيب لمحبيه: "شكرا على طاقة الحب العملاقة اللي فتحتوها عليا"

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أعرب السينارست تامر حبيب عن سعادته الكبيرة برسائل التهنئة التي تلقاها من أصدقائه في عيد ميلاده، مُشيرًا أن والدته الراحلة لها فضل كبير عليه بسبب دعائها الدائم له بأن يحبب الله فيه جميع البشر، وطالب من محبيه الدعاء لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تامر حبيب صورة جمعته بوالدته الراحلة، وعلق عليها قائلاً :"أقر وأعترف بأني من أغنى أغنياء الكوكب، و ثروتي لا تقدر بمال، ثروتي هي كم ضخم من الصحاب الجدعان الحلوين اللي عمري ما حسيت بسببهم اني لوحدي أو خايف من بكرة في السراء والضراء، أنا بقالي ٣ أيام بلياليهم بستقبل أحلى كلام وأمنيات وتهاني من القلب بسبب عيد ميلادي الميمون على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، والحمدلله الحمدلله بسبب عددهم الذي لا يحصى أو يعد، مستحيل أقدر أرد عليهم كلهم عشان ٤٠ ساعة في اليوم مش هايكفوا،ألف مية مليون شكر على طاقة الحب العملاقة اللي فتحتوها عليا يا أحلى ونس وسند وثروة وربنا يديم النعمة دي عليا و مايحرمنيش منها ويحميها من شر عين كل حاسد وحاقد سواء قاصد أو مش قاصد، عشان مفيش نعمة أثمن من دي ممكن الواحد يتحسد عليها".



وتابع تامر حبيب قائلاً :" أصل أنا أمي كانت دايمًا بتدعيلي إن ربنا يحبب فيا خلقه، و الحمدلله ربنا استجاب لدعوتها من وسع، ألف حمد وشكر ليك يا رب وألف ألف شكر لكل من اسعدني بتهنئتي بعيد ميلادي، و مليون شكر ليكي يا أمي على دعوتك الغالية وألف رحمة ونور عليكي، اقرولها الفاتحة بقى وادعولها عشان عيد ميلادها النهاردة".



وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال السينارست تامر حبيب الدرامية مسلسل" لعبة النسيان"الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد شفيق، بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، إنجي المقدم، علي قاسم، محمود قابيل.