يوفنتوس (Juventus) يحقق فوزا كبيرا على جنوي.. تعرف على ملخص المباراة والأهداف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:11 ص
يوفنتوس وجنوى
يوفنتوس وجنوى
حقق يوفنتوس Juventus فوزا كبيرا على فريق جنوي، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء الموافق 30/6/2020، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، في إطار منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وفي السطور التالية تستعرض لكم ملخص مباراة يوفنتوس Juventus وجنوى، حيث انتهت المباراة بثلاثة أهداف لصالح  Juventus مقابل هدف وحيد.

وإليكم ملخص مباراة يوفنتوس وجنوى في الدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول بين يوفنتوس Juventus وجنوى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني من الدقيقة 50 من عمر المباراة تمكن باولو ديبالا من إحراز الهدف الاول، وبعد 6 دقائق من الهدف الأول سجل كريستيانو رونالدو نجم الفريق الهدف الثاني لفريق Juventus.

واستحوذ دوجلاس كوستا على الكرة في الدقيقة 73 من عمر المباراة ليسجل الهدف الثالث، بينما سجل أندريا بينامونتي هدف جنوى الوحيد بالدقيقة 76.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس Juventus رصيده إلى 72 نقطة، وحافظ على فارق 4 نقاط مع لاتسيو صاحب المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد جنوى صاحب الأرض عند النقطة 26 بالمركز الـ17 بعد انتهاء مباراة يوفنتوس وجنوى.

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