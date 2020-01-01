الولايات المتحدة تشهد أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بأن الولايات المتحدة، شهدت أكبر زيادة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة.

 

أكدت وكالة أنباء رويترز، أن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أكبر زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الوباء.

 

وأشار إحصاء جديد لرويترز، أنه تم تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بالوباء في البلاد.

 

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الولايات المتحدة الصحة العالمية

أخبار تهمك

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ ساعة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ يوم

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعات

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 9 ساعات

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

دونجا يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

منذ ساعة

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عالميًا.. الولايات المتحدة تسجل أعلى عدد وفيات "كورونا"

بومبيو: قد لا تستأنف الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية

حاكم نيويورك يكشف عن مفاجأة بشأن مكان مجيء إصابات كورونا

حاكم نيويورك يجدد تحذيره من تخفيف قيود فيروس كورونا

ترامب: طريقة تعامل منظمة الصحة العالمية مع أمريكا سيئة للغاية

البرازيل تسجل 965 وفاة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

09:37 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن