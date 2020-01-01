انطلاق تصوير فيلم"صابر وراضي" لأحمد آدم وسمية الخشاب في هذا الموعد

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يبدأ الفنان أحمد آدم في تصوير فيلمه الجديد" صابر وراضي" منتصف شهر يوليو المُقبل، في منطقة الحزام الأخضر، والمشاهد الأولى تجمعه بالفنانة سمية الخشاب التى تقدم دور البطولة أمامه، ويشهد الفيلم عودة الثنائي للعمل معًا بعد 18 سنة من تقديمهم فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" عام 2002.





فيلم "صابر وراضي" من تأليف محمد نبوي، إخراج أكرم فريد، وكان صناع العمل يستعدون لبدء تصوير الفيلم خلال الأيام الماضية لكي يتم عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل، لكنهم فضلوا تأجيل التصوير لحين تجاوز أزمة فيروس كورونا بسلام.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد آدم السينمائية فيلم "قرمط بيتمرمط"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولادكار، بطولة صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، مي سليم، دينا فؤاد ودارت أحداثه فى قالب من الكوميديا.





