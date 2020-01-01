الأهلي يكشف كواليس تجديد عقد فايلر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 10:00 ص
فايلر
فايلر
كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي النقاب عن كواليس تجديد عقد المدير الفني للفريق السويسري رينيه فايلر لمدة موسم واحد.

وأشار أمير توفيق إلى أنه منذ البداية كانت هناك رغبة من فايلر في استكمال مهمته مع المارد الأحمر لكن الأمور تعطلت بعض الشيء بسبب التخوف من وباء فيروس كورونا المستجد لكن بعد اطمئنان المدير الفني السويسري على الأوضاع تم حسم تجديد العقد.

وأوضح أمير توفيق أن أسباب تجديد فايلر عقده لمدة موسم واحد على الرغم من الإعلان في وقت سابق عن التوصل لاتفاق لمدة موسمين بأن هذا الأمر كان رغبة مشتركة من الطرفين من أجل المصلحة العامة.

وأعلن أمير توفيق رفضه عن الكشف عن تفاصيل عقد فايلر من الناحية المالية أو البنود الخاصة به مكتفيا بالحديث عن حسم التجديد وهو الأهم من وجه نظره.

وعلى نفس الجانب، أكدت تقارير صحفية مؤخرًا أن قيمة تعاقد فايلر في العقد الجديد هي نفسها قيمة التعاقد في الموسم الحالي والتي تبلغ 2 مليون و400 ألف دولار له ولمعاونيه لكن تم وضع عدد من البنود الخاصة بلائحة المكافآت التي تم مضاعفتها.

كما تم وضع مكافآت خاصة مع التتويج بكل بطولة يحصل عليها الفريق يتم صرفها للمدير الفني ويأتي على رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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