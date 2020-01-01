وزارة: هبوط في عدد الهاربين من كوريا الشمالية إلى "الجنوبية"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:25 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدد الهاربين من كوريا الشمالية الذين وصلوا إلى كوريا الجنوبية بلغ أدنى مستوى له على الإطلاق في الأشهر الأخيرة، حيث جعلت القيود على الحدود من جائحة فيروس كورونا المستجد الحركة أكثر صعوبة.

تم تسجيل وصول 12 منشقًا إلى كوريا الجنوبية في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام، مقارنة بـ 320 في نفس الربع من العام السابق، وفقًا لوزارة التوحيد، التي تتعامل مع الشؤون مع الشمال، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت وكالة أنباء يونهاب، إن الرقم هو الأدنى منذ عام 2003 عندما بدأت الوزارة تسجيل الوافدين المنشقين بحلول الربع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، يوه سانج كي، إن الانخفاض الحاد في عدد الوافدين من المنشقين كان في المقام الأول لأن الدول المتاخمة لكوريا الشمالية أغلقت حدودها بسبب مخاوف من الإصابة بفيروسات كورونا.

وأضاف في إحاطة منتظمة: "هناك حاجة إلى تحليل أكثر احترافية، ولكن في الوقت الحالي يبدو أن انخفاض عدد المنشقين الوافدين يتأثر بإغلاق الحدود في البلدان المجاورة بعد ظهور تفشي فيروس كورونا المستجد، مما جعل من الصعب على الناس السفر".

توترت العلاقات بين إدارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والعديد من مجتمع المنشقين في السنوات الأخيرة.

بعد أن اشتكت كوريا الشمالية من الجماعات التي يقودها المنشقون والتي ترسل منشورات دعائية وتساعد في الشمال، قالت حكومة مون، إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مجموعتين.

واستجوبت الشرطة هذا الأسبوع قادة المنشقين من المجموعتين بعد أن داهمت مكاتبهم الأسبوع الماضي.

وتقول حكومة كوريا الجنوبية أيضًا، إنها تخطط لخفض التمويل بشكل كبير لبرامج إعادة توطين المنشقين، لكن "يوه" قال، إن ذلك كان فقط بسبب الانخفاض المتوقع في عدد الوافدين.

لم تبلغ كوريا الشمالية عن أي حالات مؤكدة من فيروس كورونا الجديد، لكنها فرضت إغلاقًا صارمًا للحدود وبرنامج الحجر الصحي.

وشكك المسؤولون الحكوميون الأمريكيون واليابانيون في هذه المزاعم ، لكن مصدرًا دبلوماسيًا قال إنه مهما كانت الحقيقة، فإن بيونج يانج تبدو واثقة بشكل متزايد من أنها تسيطر على الوضع.

وقال المصدر، إن حركة الحدود في السلع يبدو أنها زادت وأن بعض الأطعمة المستوردة ذات الندرة قد عادت للظهور في محلات السوبر ماركت في بيونغ يانغ.

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