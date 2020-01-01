محمد رمضان يروج لكليبه الجديد ''تيك توك" عبر إنستجرام

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:43 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
روان هيثم
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رمضان بهذا الفيديو يروج لكليبه الجديد الذي يجمل اسم "تيك توك" الذي سوف يتم طرحه قريبًا، ويتضمن الكليب وجود المطرب ساكو.

وكتب محمد رمضان على هذا الفيديو قائلاً: "بسبب كورونا ڤيروس ومنع الطيران سوبر ساكو بيصور في كاليفورنيا وأنا بصور في مصر كليب (تيك توك) قريباً على قناتي الرسمية على يوتيوب".

يذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" والذي لاقى إعجاب الجماهير وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وإدوارد وروجينا ونجلاء بدر.

وطرح محمد رمضان كليب "كورونا فيروس"، وحقق نجاحا كبيرًا.

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