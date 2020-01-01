بعد إصابة والدته بفيروس كورونا.. خالد عبدالرحمن: أنا بخير

بعد إعلان إصابته مع والدته بفيروس كورونا المستجد، طمأن الفنان السعودي خالد عبدالرحمن جمهوره بأنه بصحة جيدة.





وأضاف عبدالرحمن عبر تويتر: "أشكر جميع من قدم لي الدعوات الجميلة الطيبة من إخواني الفنانين والفنانات، والجمهور الكريم، وأحبابي وأصدقائي، والله لا يريكم مكروها، أبشركم أخوكم طيب وبخير، والوالدة طيبة بقي لها يومان وتطلع من المستشفى".





فيما انهال العديد من التعليقات على الفنان التي هنأته بسلامته وسلامة والدته.





في السياق أيضاً، نفى عبدالرحمن صحة صورة متداولة له قيل إنها من على سرير المستشفى، مؤكداً أنها تعود لمسلسل من أعماله ظهر فيه في المستشفى، قائلاً: "الله يهديه اللي طلعها، لفقها على أنها من الأحداث الأخيرة".



