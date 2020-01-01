بدء اليوم الرئيسي في التصويت الشعبي على التعديلات الدستورية بروسيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
وكالات

بدأت روسيا، منذ قليل، اليوم السابع والرئيسي للتصويت الشعبي على حزمة التعديلات على دستور البلاد التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته الأخيرة إلى مجلس الاتحاد شهر يناير الماضي.

 

وكان التصويت الشعبي انطلق في 25 يونيو ليستمر سبعة أيام، حتى اليوم الأربعاء، حيث فتحت هذا اليوم مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، ليتم بعد ذلك فرز الأصوات.

 

ويذكر أن التعديلات الدستورية، ستدخل حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا، إذا أعرب أكثر من 50% من المشاركين فيه عن دعمهم لهذه التعديلات الهامة.

 

وقد أفادت قناة روسيا اليوم، بأن التعديلات تشمل إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.

 

كما تشمل التعديلات، إدراج ذكر "الرب" في الدستور، وتثبيت الأطفال بصفة أولوية رئيسية لسياسة الدولة، وضمان الحد الأدنى لأجور المواطنين الروس بقيمة لا تقل عن مستوى ما يكفي للعيش في البلاد، وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفيتي السابق في الاتفاقات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى عدم تنفيذ قرارات الهيئات الدولية التي تتناقض مع بنود الدستور الروسي.

 

وذكرت مصادر، أن التعديلات الدستورية تتضمن الجديد مادة تنص على منع رئيس الدولة من تولي الحكم لأكثر من ولايتين على التوالي، لكن ذلك مع تعديل آخر قدمته في شهر مارس الماضي النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، فالينتينا تيريشكوفا، وهو يقضي بـ"تصفير" عدد ولايات الرئيس الحالي (بوتين)، في حال تبني مشروع القانون الجديد، الأمر الذي سيتيح لبوتين، في حال تبني التعديلات، الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 و2030.

 

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