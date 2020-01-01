نجم الاهلي ينفي إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:18 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن إصابة مدافع النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقام الموقع الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر مقطع فيديو للاعب سعد سمير ينفي فيه إصابته بفيروس كورونا، معلنا أنه بصحة جيدة.

ومن خلال الفيديو قال سعد سمير أنه بحالة جيدة ولن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إذا أصيب سيعلن ذلك دون تردد لأنه لا يعيب أحد خاصة وأنه وباء ومنتشر في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن سلبية المسحات الطبية التي خضع لها جميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري استعدادا لعودة مسابقة الدوري الممتاز.

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