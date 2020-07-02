موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الخميس 2/7/2020

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:15 ص
مانشستر سيتي ضد ليفربول
مانشستر سيتي ضد ليفربول
عبد القادر عرابي
يلتقي مساء الغد الخميس 2 يوليو، فريقي مانشستر سيتي وليفربول، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الإتحاد.

وسيحاول ليفربول المتصدر، إثبات أحقيته بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، بالفوز على ملاحقه مانشستر سيتي.

بينما يأمل مانشستر سيتي في إفساد احتفال ليفربول باللقب، وإلحاق الخسارة الثانية هذا الموسم للمتصدر.

يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة من 31 مباراة، بواقع 28 فوزاً وتعادلين وهزيمة واحدة.

بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة من 31 مباراة، بواقع 20 فوز و3 تعادلات و8 خسائر.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساءاً بتوقيت دبي، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.

تُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1.

أخبار تهمك

دراسة تؤكد: وباء جديد يضرب الصين.. والبشر لا يملكون مناعة ضده

منذ حوالي 21 ساعة

بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو.. الداخلية توجه صفعة قوية للإرهاب في سيناء

منذ يوم

سببان جعلا فايلر يعيد صالح جمعة لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

منذ حوالي 15 ساعة

"اتحاد البنوك" يكشف حقيقة تمويل المصارف المصرية لسد النهضة الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

منذ 39 دقيقة

دونجا يكشف حقيقة توقيعه للزمالك

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وفاة كاهن في نجع حمادي متأثرًا بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

منذ حوالي 8 ساعات

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

منذ حوالي 8 ساعات

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على جنوى

منذ حوالي 3 ساعات

"اللي هيقرب من الشعب هسحقه".. تفاصيل المواجهة الحادة بين السيسي والشاطر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وعد جديد من السيسي للمصريين في ذكرى 30 يونيو

منذ حوالي 23 ساعة

كومان يتخذ قرار مفاجئ بشأن تدريب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من وزير الخارجية عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:48 ص

في أول أيام طرحها.. كل ما تريد معرفته عن كمامات وزارة التموين (فيديو)

وفاة فنان كوميدي شهير عن 98 عاما

01:45 ص

سيميوني يعلق على إسقاط برشلونة

09:37 ص

عاجل.. تعافي طبيب رجاء الجداوي من فيروس "كورونا" واستعداده للالتحاق مجددا بالطاقم الطبي

01:59 ص

مستشار الرئيس السيسي يتحدث عن حالة رجاء الجداوي الصحية

07:16 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن