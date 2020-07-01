الطالع الفلكي الأربِعَاء 1/7/2020..شَعْرْ عِشْتِار!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الثّالثة و21 دقيقة فجر غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الخامسة و25 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 24 بَؤونَة قبطى ، 1 تَمُّوز رُومى ، 10 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -تِعرف تُؤصّلى شعرى زَىّ البِتّ دِى؟(معالى زايد من فيلم العربجى-1983)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*يُوليُو تَمّوز

الشهر السّابع فى التقويم الجُورجى الميلادى الشّمسى والشهر الخامس فى التقويم الرّومانى القديم قبل إضافة شهرىْ يناير وفبراير ، شهر يوليو أو يوليوس قيصر حيث تمّ تسمية الشّهر تيمّناً به ولأنّ يوليوس وُلد فى 13 يوليومن العام 100 قبل الميلاد فى عائلة من أشراف الرّومان وإليه يُنسب تحويل رُوما من جمهوريّة إلى إمبراطوريّة ، تمّوز أو دمّوزى الشّخصيّة البابليّة الأشهر فهو البطل الطّيّب الذى قُتل على يد أخيه نرغال بالتواطؤ مع بيلولو زوجة نرغال وتمّ تقطيع جسده وتوزيعه على البلاد لتبدأ عشتار رحلتها لجمع عظام زوجها تمّوز ليُبعث فى شهر أبريل نيسان الرّبيع من العام المُقبل وشهر أيلول سبتمبر مُخصّص للبُكاء عليه، هى نفس القصّة المصريّة التى قتل فيها سِتْ أخاه أوزريس لتبدأ إيزيس زوجة أوزريس فى جمع أشلاء زوجها لتعود إليه الحياة فى شهر شموش شمّ النّسيم الرّبيع، وتحمل منه فى إبنهما حُورس والمسئول لاحقاً عن الثّأر لمقتل والده أوزريس.





تمّوز معناه فى البابليّة القديمة إبن الحياة ،الإبن الوحيد،الإبن البارّ،الإبن الذى يقوم من الموت ويُبعث ويحكى القصّة ذاتها فى البابليّة تمّوز، والفرعونيّة أوزريس ، والفارسيّة مِيثرا،والأتراك الحيثيّين آتِسْ ،والفينيقيّة أدونيس والمأخوذ من لفظة أدُونْ وتعنى السّيّد بالبابليّة والعبريّة، موت إنسان يعنى ولادته فى العالم الآخر كما يحدث للطبيعة عندما تشتد فى الصيف وتحتضر فى الخريف وتموت فى الشتاء لتولد مرّة أخرى فى الرّبيع، يُعرف شهر تمّوز أيضاً فى البابليّة القديمة بإسم سَامِى صَرْفْ ومعناه الباب المفتوح.





والآن إلى جولة لأهم محطات عبور الكواكب على مدار الشهر على الطريقة الغربيّة تُرُوبيكال سِيسْتِمْ وتأثيرها عام لجميع الأبراج بتوقيت القاهرة...





(5 يوليو) القمر بدرٌ مُكتَمِلْ فى السادسة و44 دقيقة صباحاً فى بُرج الجدى ، الصّبر والمُثابرة والجَلَدْ و تحمّل الإجهاد تحت الشمس الحارقة من أجل لقمة العيْش هى الصفات التى يُعبر عنها هذا البدر.





(20 يوليو) ولادة الهلال الجديد فى السابعة و33 دقيقة ليلاً فى برج السرطان يعد بارتفاع فى صِلَة الرّحم وأنشطة العمل الخيرى والعطف على الفقراء وذوى الإحتياجات الخاصة وإطعام الحيوانات السائبة رفقاً بهم من حرارة الصيف القائظ.





(22 يوليو) الشمس تنتقل لبرج الأسد فى العاشرة و37 دقيقة صباحاً ، الأسد أو الأنا يعنى أنك حتى وإن كنت مِمّن يتصفون بإنكار الذات فأنت مُضطر للتفكير فى نفسك بسبب حرّ الصيف الذى يُذكرك باستمرار بأنك عطشان أو ترغب فى الإستحمام ، هذا مُفيد لتنتبه لنفسك وتعتنى بملابسك ومظهرك وعطورك ، التفكير فى رحلة لأحد المدن الساحلية للترويح عن النفس وكلها من ضرورات التعامل مع مُوسم الصيف.





*الأول من يوليو

يوافق ذكرى ميلاد الأميرة ديانا وتوأمها الفلكى مولود معها بنفس اليوم والسنة العدّاء الأوليمبى كارل لويس،إحتفالاً بها هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابية لإسم ديانا فرانسيس سبنسر والشهرة ديانا سبنسر مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابية رياضية لا أكثر.





(أرض القلاع)،(زركشة ذهبية)،(شيرلوك هولمز)،(إمبراطور مصرى)،(جين هاكمان/ ممثل أمريكى)،(يمشى مُصاباً).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: نجاحك فى عملك يعنى تصفيتك لديون ومشاكلك الماليّة،عملك هو صمام الأمن والأمان ووثيقة التأمين الماليّة لأسرتك فاهتمّ بلقمة عيشك.





برج الثور: كن لطيفاً مع شخص يطلب مساعدتك ، مهارات النّاس ليست بنفس المستوى وعليك مُساعدة الآخرين كلما أمكنك ذلك.

برج الجوزاء: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج السّرطان: فى تعاملاتك الماليّة أوعند إبرام العقود إحترس من محاولة إستغفال واردة قد تضيع عليك أموالاً لتسمع العبارة المُستفزّة ،القانون لا يحمى المغفلين.





برج الأسد: حماية مُمتلكات العائلة لاتعنى فقط التكشير عن أنيابك ضدّ الطامعين لكن بفحصك المُستمر لتلك المُمتلكات ،المال السّايب.





برج العذراء : البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج الميزان : مشغول فى تسديد الفواتير والأقساط والديون المستحقة للغير،ربما قمت بإقراض أخ أو زميل لمُساعدته فى إغلاق أحد الديون نهائياً.





برج العقرب: قراءتك لعقول الآخرين تمكنك من مد يد العوْن لمن يخجلون طلب المعونة منك، فاحرص على مراقبة كل من حولك ومُساعدتهم بهدوء.





برج القوس: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج الجدى: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر،رغبتك فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الدّلو: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الحوت: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ، مالا يُدرك كله لا يُترك كله.