انتشال 5 جثث مهاجرين غرق قاربهم شرقي تركيا

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 09:02 ص
مهاجرين
مهاجرين
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، انتشال 5 جثث مهاجرين من بين نحو 60 شخصا غرق قاربهم شرقي تركيا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي سياق آخر، قال خفر السواحل الإسباني، إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم وتم إنقاذ 193 آخرين إثر غرق ستة قوارب غربي البحر المتوسط قبالة الساحل الإسباني.

 

وصارت إسبانيا نقطة الدخول الأساسية للمهاجرين الفارين من أفريقيا سعيا وراء حياة أفضل في أوروبا وتقدمت على إيطاليا واليونان بعد رفض الحكومة الإيطالية الجديدة استقبال سفن الإغاثة.

 

وأظهرت لقطات مصورة نزول عشرات المهاجرين اليوم الخميس من سفينة إنقاذ في ميناء موتريل في منطقة الأندلس التي تقع جنوبي البلاد.

 

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل إن الناجين من أحد المراكب قالوا إن أربعة أشخاص آخرين فقدوا في البحر في وقت سابق من الرحلة، بحسب مانقلت "رويترز".

 

وبلغ عدد الغرقى والمفقودين في المياه الإسبانية منذ بداية العام 155 شخصا متجاوزا العدد المسجل في مثل هذه الفترة من العام الماضي وهو 153. ولم يضف إلى العدد المسجل للعام الحالي غرقى ومفقودو القوارب الستة.

 

وبحسب بيانات وزارة الداخلية دخل إسبانبا 33195 مهاجرا غير شرعي حتى نهاية أغسطس وهو أكثر من مثلي العدد الذي دخل البلاد في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 

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