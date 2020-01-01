تايلاند تسجل حالتين جديدتين لعائدين من الخارج بفيروس كورونا

أكدت السلطات في تايلاند، اليوم الاربعاء، حالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد، تم استيراد كلاهما من الخارج، بمناسبة 37 يومًا متتاليًا دون انتقال محلي.





وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم فرقة عمل "فيروس كورونا المستجد" الحكومية، إن الحالات الجديدة مواطنون تايلانديون عائدون من الكويت وعثر عليهم في الحجر الصحي للدولة، كما أوردت وكالة "رويترز".





أصاب الفيروس 3,173 شخصًا في تايلاند، شفي منها 3059 مريضًا. كانت هناك 58 حالة وفاة حتى الآن، ولكن لم تحدث حالة وفاة لمدة شهر تقريبًا.





وكانت قد رفعت تايلاند، يوم الاثنين 15 يونيو، حظر التجول على مستوى البلاد بعد أكثر من شهرين وسمحت للمطاعم باستئناف بيع الكحول مع تراجع أزمة فيروس كورونا، ومرور 21 يومًا دون تسجيل اصابات محلية.



