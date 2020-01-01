إعادة افتتاح منتزهات ديزني بطوكيو بعد إغلاق 4 أشهر

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تم إعادة افتتاح جميع منتزهات ديزني في آسيا رسميًا، حيث يرحب ديزني طوكيو بالزوار في منتزهه الترفيهي اعتبارًا من 1 يوليو، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان".



تم إغلاق طوكيو ديزني لاند وطوكيو ديزني سي منذ أواخر فبراير بسبب جائحة الفيروس التاجي.



كانت شنغهاي ديزني لاند أول حديقة ديزني في العالم تُعاد فتحها، وترحب بالضيوف من 11 مايو ببروتوكولات حول الابتعاد الاجتماعي وارتداء القناع الإلزامي، وحذت ديزني لاند هونغ كونغ حذوها بعد شهر.



أعلنت شركة أورينتال لاند، الشركة التي تدير منتزهي طوكيو ديزني لاند وديزني سي في اليابان، عن إرشاداتها الخاصة لضمان سلامة الضيوف والموظفين في المستقبل. وتشمل هذه الحجز المسبق للتذاكر، وفحوصات درجة الحرارة الإلزامية والتشتيت الاجتماعي أثناء الاستمتاع بالمعالم السياحية.

