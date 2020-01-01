احتفالا ب٣٠ يونيو.. City Club يمنح عضوياته الأولى لأسر شهداء مصر

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

في إطار احتفالات شركة "استادات القابضة" والمالكة لسلسلة أندية City Club، بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، كرم النادي أسر رموز شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة وأبنائهم، وأهداهم أول ٣ عضويات لأندية City Club.


واستقبل الرئيس التنفيذي لشركة استادات القابضة، أسرة الشهيد أحمد منسي وأسرة الشهيد أحمد الشبراوي، وأسرة الشهيد عامر عبد المقصود، بفرع النادي بمدينة العاشر من رمضان، وأهداهم أول ٣ عضويات وسط احتفال كبير بأسر الشهداء وأبنائهم.


ومنح النادي العضوية رقم ١ لسلسلة أندية City Club لأسرة الشهيد أحمد منسي من شهداء القوات المسلحة، وحصلت أسرة الشهيد أحمد الشبراوي من شهداء القوات المسلحة على العضوية رقم ٢، فيما حصلت أسرة الشهيد عامر عبد المقصود من أسر شهداء الشرطة على العضوية رقم ٣.


من جانبها، أكدت إدارة النادي أن منح العضوية الأولى لأسر شهداء الجيش والشرطة أقل واجب تجاه عائلات من ضحوا بأرواحهم من أجل أن نعيش ويتقدم هذا الوطن الغالي في يوم عظيم في تاريخ مصر، يوم أن حمى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشرطة وطننا الغالي مصر من قوى الشر والإرهاب، وأنه من دواعي الفخر أن تكون أول ٣ عضويات لنادي City Club لأسر الشهداء الذين سطروا تاريخا من التضحيات والوفاء لن ينساه أحد.

أوضحت إدارة النادي أنه تقديرا لأسر الشهداء الثلاثة فلن تكون العضوية مقصورة على فرع واحد وإنما سيكون متاحا لهم دخول الأندية الخمسة عشر لنادي City Club والمنتشرة في جميع محافظات ومدن الجمهورية تقديرا لهم ولأرواح الشهداء الطاهرة.

في حين أكدت الإدارة أن الخصم الممنوح على العضويات بالنادي لكافة أسر شهداء مصر ساري مدى الحياة وفي أي مرحلة من مراحل إنشاء النادي وافتتاحه على مستوى الجمهورية.

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