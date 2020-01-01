ناردين فرج لـ"الفجر الفني": البطولة النسائية في "ليه لأ" هي ما جذبتني للمشاركة فيه

أعربت الفنانة ناردين فرج، عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في مسلسل "ليه لأ"، الذى يعرض حاليًا على منصة "شاهد نت"، وحقق نجاحاً كبيراً.





وكشفت ناردين فرج، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن أسباب مشاركتها في مسلسل "ليه لأ"، قائلة: "وافقت علطول لما عرفت أن المخرجة مريم أبو عوف فهى صديقتي من زمان وكمان قصة المسلسل مختلفة وجذبتني، والبطولة النسائية أيضاً من ضمن العوامل، والمسلسل ده فيه ميزة وهو أن كل إمرأة فيه لها قصة مختلفة خاصة بها".





يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.