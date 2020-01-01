أرملة الشهيد أحمد منسي: سعيدة بتكريم City Club ،وأقول لزوجي الشهيد " اطمن مصر بخير"





أشادت السيدة منار سليم أرملة الشهيد أحمد منسي، بالاستقبال الرائع من سيتي كلوب ومنحها العضوية رقم 1 تقديرا للتضحيات البطولية لزوجها العظيم الذي بات أسطورة حية وأيقونة خالدة في قلوب وعقول المصريين.





وقالت زوجة منسي إن أكثر ما ميز التكريم، هو الفكرة الرائعة بأن يكون افتتاح العضويات بسيتي كلوب العاشر من رمضان، في يوم 30 يونيو، ذكرى ثورة يونيو العظيمة التي تشكل مصباحا منيرا داخل وجدان كل مصري.





وتابعت أن اختيار يوم 30 يونيو، جعلها تؤمن برسالة استادات وسيتي كلوب التي تبعثها لكل أسر أبطال مصر بأن أبنائكم وعائلاتكم في قلوبنا وأعيننا، وأنها ترى أن سيتي كلوب يمثل نقلة نوعية لكافة الأسر المصرية.





وشددت منار سليم على أنها سمعت كثيرا عن سيتي كلوب، ولكنها اليوم شاهدت بعينيها فرع العاشر من رمضان، مشيرة إلى أنه مكان جميل والاستقبال كان رائعا، وأنها سعيدة جدا بالاستقبال والعضوية رقم 1.



