أرملة الشهيد الشبراوي.. شعرت بالفخر بتكريم City Club

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:20 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أبدت المهندسة ندى أرملة الشهيد أحمد الشبراوي سعادتها البالغة بالأجواء التي شهدتها في حفل استلام أول عضويات لنادي City Club في الحفل الذي أقيم بفرع العاشر من رمضان.


وقالت: "أحسست بالسعادة من الأجواء والاستقبال الرائع من جانب مسئولي City Club، موضحة أنها شعرت بالفخر الشديد لأن ما بذله الشهيد وكل زملائه من تضحيات لا ينساه أحد وسيظل محل تقدير واحترام دائمين.

وأضافت: "مسئولو City Club جعلوا يوم 30 يونيو ذا طابع خاص فالأجواء التي أحاطت بنا خير تكريم بالنسبة لأسر شهداء الوطن, وأشكر إدارة النادي التي أدخلت البهجة على أطفالنا في هذا اليوم  وكل عام والشعب المصري بخير وسعادة بمناسبة ثورة 30 يونيو العظيمة".

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