مريم الخشت لـ"الفجر الفني": "اهتميت إني أشارك أمينة خليل أول بطولة مطلقة لها"

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 07:14 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعربت الفنانة مريم الخشت، عن سعادتها الشديدة، بالمشاركة في مسلسل "لية لأ"، الذى يعرض حالياً على منصة "شاهد" الإلكترونية والذي استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه.


وقالت مريم الخشت في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن من أسباب مشاركتها في مسلسل "لية لأ"، وجود النجمة أمينة خليل، فهي قد عملت معها من قبل في مسلسلي "ليالي اوجيني، "لا تطفئ الشمس"، وأحبت العمل معها.

وتابعت"حبيت أشارك أمينة خليل في أول بطولة مطلقة، وأكون معها وأمينة صاحبتي جداً وأنا بحبها وبحب الشغل معها".


يذكر أن مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.


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