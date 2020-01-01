تعرف على عدد مشاهدات أغنية "انتباه يا مصري" للمطربة رحمة (فيديو)

طرحت المطربة رحمة بطرح كليب لأغنية جديدة لها، والتي تحمل اسم "انتباه يا مصري"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





أغنية "انتباه يا مصري" من كلمات وألحان رحمة، وتوزيع طارق عبد الجابر، وميكس وماستر شريف عبد الجابر، ومونتاج وإخراج ياسر عبد الرازق.