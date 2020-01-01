تعرف على عدد مشاهدات أغنية "انتباه يا مصري" للمطربة رحمة (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:42 ص
بوابة الفجر
طرحت المطربة رحمة بطرح كليب لأغنية جديدة لها، والتي تحمل اسم "انتباه يا مصري"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

أغنية "انتباه يا مصري" من كلمات وألحان رحمة، وتوزيع طارق عبد الجابر، وميكس وماستر شريف عبد الجابر، ومونتاج وإخراج ياسر عبد الرازق.

وحققت الأغنية 4,931 مشاهدة منذ عرضها في  28 يونيو.

كلمات الأغنية
 "إنتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. أبنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله يا مصري إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائما بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. ويسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك".

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