كيف ستكون تشكيلة إنتر ميلان بعد التعاقد مع أشرف حكيمي؟

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 06:26 ص
أشرف حكيمي
أشرف حكيمي
علي ماهر حلمي


اجتاز اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني و بوروسيا دورتموند الألماني السابق الكشف الطبي لنادي إنتر ميلان الإيطالي وأصبح قريبا من الانتقال لصفوف النادي الإيطالي هذا الصيف حيث يتبقي فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان حكيمي قد انتهت إعارته من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني الي نادي دورتموند الألماني هذا الموسم حيث نجح التألق بالملاعب الألمانية وجذب له أنظار كبار الأندية الأوربية.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي تشكيلة نادي إنتر ميلان بعد التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي:

حراسة المرمي: سمير هاندانوفيتش

خط الدفاع: دييجو جودين، ستيفان دي فريج، اشلي يونج، اليساندرو باستوني، أشرف حكيمي

خط الوسط: أنطونيو كاندريفا، نيكولي باريلا، بورخا فاليرو

خط الهجوم: كريستان اريكسن، روميلو لوكاكو

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