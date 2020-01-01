الدوري الإسباني| موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع









ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق ريال مدريد وضيفه خيتافي، مساء غدا الخميس الموافق 1 يونيو القادم، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الثلاثة والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.





ويدخل الميرنجي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا غاليا على فريق إسبانيول بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الماضية.





ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، والذي سقط في فخ التعادل أمام أتليتكو مدريد، بهدفين لهدف، في إطار الجولة ال33، فيما يتواجد خيتافي في المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال في المركز السادس، ونقطتين عن إشبيلية الذي يحل في المركز الرابع.





موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني:-





من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت السعودية، والساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني:-





ستُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الإسباني.





الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد:-





سيعاني ريال مدريد من كثرة الغيابات، حيث سيفتقد لخدمات كلا من؛ ناتشو فيرنانديز لوكاس فاسكيز، ولوكا يوفيتش، بسبب الإصابة.





حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: رافائيل فاران، مارسيلو، داني كارباخال، سيرجيو راموس





خط الوسط: كاسيميرو، فيديريكو فالفيردي، توني كروس





خط الهجوم: إيدين هازارد، جاريث بيل، كريم بنزيما





الغيابات والتشكيل المتوقع لخيتافي:-





سيفتقد خيتافي لخدمات إريك كاباكو بسبب الإصابة، إلى جانب غياب المدافع التوجولي دجيني داكونام للإيقاف.





حراسة المرمى: دافيد سوريا





خط الدفاع: تشابيير إتشيتا، ماتياس أوليفيرا، داميان سواريز، تشيما





خط الوسط: ماورو أرامباري، مارك كوكوريلا، نيمانيا ماكسيموفيتش - ألان نيوم



