ابنة رجاء الجداوي تطالب الجمهور بالدعاء لها بعد الكشف عن عدم استقرار حالتها الصحية





طالبت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جمهور ابنها بالدعاء لها بعد الكشف عن عدم استقرار حالتها الصحية.

وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "اللهم اشفي امي انت الشافي القادر المحي المجيب الودود اللطيف الوهاب يارب يارب يا ذو الجلال والإكرام سبحانك هو عليك هين يا من تقول للشئ كن فيكون اشفيها بقدرتك يا شافي يا قادر يا رحيم يا سميع".





وأضافت: "يارب ارفع عن البشر أجمعين هذا الوباء والبلاء واشفيهم من هذا المرض برحمتك وعفوك يا ارحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ودود يا لطيف يا غفور يا رحيم يا سميع يا قريب يا شافي اشفي امي وكل مريض يارب، من فضلكم ادعوا لها ولكل مريض ارجوكم ولكم مثله يارب يا عدل يا سميع يا بصير".



