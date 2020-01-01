ابنة رجاء الجداوي تطالب الجمهور بالدعاء لها بعد الكشف عن عدم استقرار حالتها الصحية

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر

طالبت أميرة مختار، ابنة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جمهور ابنها بالدعاء لها بعد الكشف عن عدم استقرار حالتها الصحية.
وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة: "اللهم اشفي امي انت الشافي القادر المحي المجيب الودود اللطيف الوهاب يارب يارب يا ذو الجلال والإكرام سبحانك هو عليك هين يا من تقول للشئ كن فيكون اشفيها بقدرتك يا شافي يا قادر يا رحيم يا سميع".

وأضافت: "يارب ارفع عن البشر أجمعين هذا الوباء والبلاء واشفيهم من هذا المرض برحمتك وعفوك يا ارحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ودود يا لطيف يا غفور يا رحيم يا سميع يا قريب يا شافي اشفي امي وكل مريض يارب، من فضلكم ادعوا لها ولكل مريض ارجوكم ولكم مثله يارب يا عدل يا سميع يا بصير".

كان محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي،  كشف عن حالة الفنانة رجاء الجداوي، الصحية والتي تتواجد داخل مستشفى "أبو خليفة"، للعزل الصحي بالإسماعيلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحدث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث"، : "نتابع حالة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، كما نُتابع حالات الكثير من المرضى المصريين، أتابعها عن كثب وأتواصل مع ابنتها أمير مُختار في مستشفى أبو خليفة للعزل في الاسماعيلية".

وأضاف قائلًا: "قد تكون حالتها غير مستقرة ولكن نتمنى لها الشفاء، وكل ما تحتاجه من رعاية ودعم وأدوية يُقدم لها على أكمل وجه".


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