موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد التعادل مع أتليتكو مدريد

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:35 ص
برشلونة وأتليتكو مدريد
برشلونة وأتليتكو مدريد
أحمد عصام




تعادل فريق برشلونة مع أتليتكو مدريد بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :- 

ويحتل البارسا المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق ريال مدريد متصدر جدول الترتيب، ويأتي فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 59 نقطة. 

موعد مباراة برشلونة المقبلة :- 

وسوف يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق فياريال يوم الأحد القادم 5 يوليو على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليجا. 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال :- 

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة وفريق فياريال عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD، حيث تعد تلك الفتاة هى المخصصة لنقل جميع مباريات الليجا.

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