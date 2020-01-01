تعرف على الفرق الأقرب للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 05:33 ص
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
علي ماهر حلمي


اقتربت بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيون شيب" من نهايتها بعد موسم طول توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا حيث يتبقي له 6 جولات على النهاية.

ويتأهل أصحاب المركز الأول و الثاني مباشرة الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أما من المركز الثالث حتي السادس يتم لعب مرحلة بلاي أوف بين كل فريقين على أن تكون المباراة النهائية بملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ويحتل حاليا نادي ليدز يونايتد صدارة ترتيب بطولة الشامبيون شيب برصيد 75 نقطة بينما يأتى نادي وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي بالمركز الثاني برصيد 71 نقطة في البطولة الإنجليزية.

بينما يحتل نادي برينتفورد المركز الثالث برصيد 69 نقطة ويأتي نادي فولهام بالمركز الرابع برصيد 67 نقطة ثم خلفهم نادي نوتينجهام فورست برصيد 64 نقطة وبالمركز السادس يتواجد نادي كارديف سيتي برصيد 61 نقطة.

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