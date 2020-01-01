تعرف على الفرق الأقرب للصعود للدوري الإنجليزي الممتاز









اقتربت بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيون شيب" من نهايتها بعد موسم طول توقف لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في بريطانيا حيث يتبقي له 6 جولات على النهاية.





ويتأهل أصحاب المركز الأول و الثاني مباشرة الي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " أما من المركز الثالث حتي السادس يتم لعب مرحلة بلاي أوف بين كل فريقين على أن تكون المباراة النهائية بملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





ويحتل حاليا نادي ليدز يونايتد صدارة ترتيب بطولة الشامبيون شيب برصيد 75 نقطة بينما يأتى نادي وست بروميتش البيون المحترف ضمن صفوفه مدافع منتخبنا الوطني أحمد حجازي بالمركز الثاني برصيد 71 نقطة في البطولة الإنجليزية.



