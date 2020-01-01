سلمان خان يضع النجمة كاترينا كايف في موقف محرج

وجه النجم الهندي سلمان خان اساء بالغة بحق الممثلة كاترينا كايف، جعلها تشعر بالاستياء، لسلوكه خلال الترويج لفيلمهما "بهارات".





الموقف بدأ في برنامج The Kapil Sharma Show، عندما سأل مقدم البرنامج "كابيل شارما" كاترينا عن عاداتها الغذائية، وبدأت تتحدث عن المواد الغذائية التي لا تحب تناولها، حيث قاطعها سلمان، بينما كانت تتحدث كاترينا عن عاداتها الغذائية، وشدد على أن نجاحها جاء بعد أنضمامها اليه في بعض أفلامه، خاصة بعد أن لعبت دورها في بهارات، حيث قامت بدور شخصية امرأة كبيرة في السن.





بدت كاترينا مصدومة بعدما استمعت لتصريح سلمان خان أمام الملاينن على وسيلة إعلامية وبشكل علني، لكنها تداركت الموقف وضحكت وسألته ما الذي يجعله يفكر بها بهذه الطريقة.





لكن سلمان خان عاد ليصلح ما أفسده ووصف كاترينا بأنها "الممثلة الأكثر موهبة" بعد أن قدمت بعض الأفلام الناجحة مثل Tiger Zinda Hai وBharat معه.











