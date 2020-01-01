تعرف على عدد مشاهدات أغنية "كورونا فيروس" (فيديو)

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر

حققت أعنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فوصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من 17,776,126 مشاهدة.

يعد هذا التعاون الثاني بين محمد سامىو محمد رمضان، فقدموا سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصل عدد مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن.

يذكر أن آخر عمل لمحمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا.

 وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.

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