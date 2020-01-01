تعرف على عدد مشاهدات أغنية "كورونا فيروس" (فيديو)





حققت أعنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، نجاحاً كبيراً فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فوصلت نسبة المشاهدة إلى أكثر من 17,776,126 مشاهدة.





يعد هذا التعاون الثاني بين محمد سامىو محمد رمضان، فقدموا سويًا كليب "رايحين نسهر" الذى تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا، ووصل عدد مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن.





يذكر أن آخر عمل لمحمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا.



