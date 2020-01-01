يوفنتوس يصارع ريال مدريد على فيران توريس

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:11 ص
فيران توريس
فيران توريس
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية إيطالية عن دخول يوفنتوس الإيطالي في صراع قوي مع ريال مدريد الإسباني على صفقة فيران توريس نجم فالنسيا الإسباني من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكدت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن مسئولي يوفنتوس كثفوا مفاوضاتهم في الفترة الأخيرة مع فيران توريس الذي ينتهي عقده في يونيو 2021 ولكنه لم يصل لاتفاق بشأن التجديد عقب إقالة ألبرت سيلاديس المدير الفني لفالنسيا بعد تحقيقه الفوز في مبارتين فقط في آخر 13 مباراة.


كما نقل موقع فوتبول إيطاليا عن إذاعة أوندا سيرو الإسبانية التي أكدت أن مفاوضات السيدة العجوز دخلت في مرحلة مكثفة للغاية من أجل الحصول على توقيع توريس الذي لا يعيش فريقه فالنسيا أفضل أيامه، حيث لم يفز الفريق الإسباني سوى في مُباراتين في آخر 13 مُباراة خاضها وهو الأمر الذي تسبب في إقالة ألبرت سيلاديس المدير الفني لخفافيش فالنسيا.


وأوضح الموقع الإيطالي أن عقد توريس مع فالنسيا ينتهي في يونيو 2021 وأنه في حالة عدم التوصل لتجديد عقده فإنه إدارة النادي الإسباني ستجد نفسها مُلزمة ببيعه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع توريس، حيث أبدى نابولي الإيطالي رغبته في ضمه بالإضافة إلى كلا من مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين وبروسيا دورتموند الألماني.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن توريس البالغ من العُمر 20 عاماً يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن ومركز الجناح الأيسر وخاض توريس 93 مُباراة مع فالنسيا حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل 9 أهداف وصنع 11 هدف آخرين.

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