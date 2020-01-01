النني يقترب من اللعب في الدوري اليوناني

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 04:07 ص
النني
النني
أميرة فطيم


أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي أولمبياكوس اليوناني، للتعاقد مع محمد النني، نجم الفريق الأول للكرة بنادي آرسنال، والمعار لصفوف بشكتاش التركي.

وكشف لموقع "SDNA" اليوناني، أن إدارة نادي أولمبياكوس قررت تقديم عرض رسمي للآرسنال لضم النني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ ليكون بديلا للاعبه مادي كمارا، المحتمل رحيله الفترة المقبلة.

ويسعى النادي اليوناني للاستغلال، الأزمة الحالية بين آرسنال وبشكتاش، في ظل صعوبة الاتفاق بين الطرفين على الأمور المادية، ما يعنى أن رحيل الننى عن النادي التركي في نهاية الموسم بات أمراً مؤكداً.  
وكان أرسنال قد اشترط الحصول على مبلغ 18 مليون يورو، مقابل بيع النني لبشكتاش بشكل نهائي، وهو الأمر الذي يبدو صعبا للغاية على النادي التركي الذي يمر بأزمة مالية.

يذكر أن النني انضم إلى صفوف بشكتاش، في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويُعد أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل بشكتاش، حيث شارك معهم في 31 مباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم، ولم يحرز أي أهداف، فيما صنع ثلاثة أهداف.

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