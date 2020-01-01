عاجل| 46 ألف إصابة في يوم.. كورونا يضرب الولايات المتحدة بقوة

أكدت وكالة أنباء رويترز، أن الولايات المتحدة الأمريكية، شهدت أكبر زيادة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد، منذ بداية الوباء.





وأشار إحصاء جديد لرويترز، أنه تم تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بالوباء في البلاد.





وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



