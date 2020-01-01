غدا.. مي عمر ضيفة الإعلامية إنجي علي في "راديو النجوم"





تحل الفنانة مي عمر، ضيفة على اإعلامية إنجي علي، على راديو النجوم FM 100.6 في تمام الساعة الثامنة مساءً.يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في مسلسل "الفتوة" وقامت بتجسيد دور ليل الذي حقق نجاحاً كبيرًا."الفتوة" من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، وأحمد خليل، ليلى أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، ورياض الخولي،وأنعام سالوسة، وأحمد خالد صالح، ومحمود حافظ.وستشارك مي عمر في مسلسل "لؤلؤ" الذي من بطولتها ويشارك في بطولته أيضًا إدوارد، أحمد زاهر وكوكبة من نجوم الفن، تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام.