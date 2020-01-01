كارثة صحية يتعرض لها مصابي كورونا بدون أعراض.. اعرف التفاصيل

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
من الأمراض الخطيرة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حدوث التليف الرئوي للمرضى، بل أن هناك دراسات وأبحاث أكدت أنه بالرغم من تعافي الكثيرين من فيروس كورونا المستجد، إلا أنه بعد تعافيهم تعرضوا لمضاعفات خطيرة، كان من بينها التليف الرئوي، أما الجديد من الدراسات والأبحاث تؤكد بنسبة كبيرة أن مرضى كوفيد 19 والذين لم تظهر عليهم الأعراض، قد يتعرضون لحدوث تليف رئوي وفشل في وظائف الرئتين لديهم.

وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:
ذكرت المجلة الأمريكية "نيوز ويك"، نقلا عن الدكتور "جون ثوجمارتن" الخبير الطبي في بينيلاس ومقاطعة باسكو، أن مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس ويطلق عليهم طبيًا "دون أعراض"، قد يحدث لديهم تليف رئوي، واستدل على ذلك بتجارب معينة على تشريح الجثث، كما أثبت ذلك دراسة منشورة لمؤسسة سكريبس للأبحاث خلال شهر يونيو 2020 -وهي مؤسسة أبحاث طبية غير ربحية- حيث توصلت نتائج الدراسة أن 45 % من مرضى كوفيد 19 لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، ويعانون من تليف الرئتين.

الأشعة تظهر الكارثة
كما توصلت نتائج دراسة "سكريبس ريسيرش"، إلى أنه من خلال الأشعة المقطعية لمرضى كوفيد 19 والذين لم تظهر عليهم الأعراض " بدون أعراض " ظهر تشوهات كثيرة في الرئة تحت الإكلينيكية، وتسبب الفيروس في فشل وظائف الرئتين، بينما أشار الخبير الطبي إلى أن هذا لم يكن واضحًا على الفور من البداية، مضيفا: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد الأهمية المحتملة لهذه النتيجة".

ومن جانبه أوضح الباحث المشارك في دراسة "سكريبس ريسيرش"، "دانيال وهران" أن المشاكل التي تحدث بسبب كوفيد 19 في وظائف الرئتين تم التوصل إلى أن معظمها من الأشخاص المصابين بكوفيد 19 ولا تظهر عليهم أعراض.

وصرح "دانيال وهران" قائلًا: "من المثير للاهتمام أن جميع الأشخاص "عديمي الأعراض" قد يشعرون بأنهم بخير، ولكن عندما أجرى الباحثون أشعة مقطعية على صورة لرئتيهم، في 50 إلى 100 % من الحالات، وجدوا بالفعل تشوهات".

وتوصلت دراسات علمية تم نشرها بين شهر يناير الماضي وشهر إبريل وقد أجرتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مرضى كوفيد 19 ولا تظهر عليهم أعراض الفيروس "بدون أعراض" لم يتضح بشكل كامل سهولة نقلهم لعدوى فيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا بد من إجراء دراسات وأبحاث موسعة لإثبات ذلك وللحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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