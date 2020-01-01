3 أفلام لمخرجات عربيات تدخل مهرجان كان السينمائي
الأربعاء 01/يوليه/2020 - 03:18 ص
وكالات
تقدم 2067 فيلمًا للمشاركة هذا العام في مهرجان "كان" السينمائي، بينها 532 فلما لمخرجات، وفي النهاية تم اختيار 56 فلما، 16 منها أخرجت من قبل نساء.
ومن ضمنها ثلاث مخرجات من أصول عربية، هن المخرجة الشابة المصرية أيتن أمين مع فلمها "سعاد"؛ والمخرجة اللبنانية - الفرنسية دانيال عربيد مع فلمها "شغف بسيط"؛ والمخرجة الفرنسية - الجزائرية مايوين "دي إن إي" (DNA).
يتحدث فلم "سعاد" عن حياة ومشاعر الفتيات المراهقات في مناطق مختلفة في مصر، قال فريمو، إن الفلم قدم فرصة دخول البيوت ومعاينة ما تحويه من تفاصيل حميمة، ووصفت المخرجة اختيار فلمها قائلة: حلم كل صانعي الأفلام لأنه يبحث دائما عن الاختلاف، ويحترم السينمائيين".