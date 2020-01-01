شوبير يكشف تفاصيل آخر عروض الأهلي لشراء رمضان صبحي

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:52 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي ماهر حلمي


كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل آخر عروض النادي الأهلي، لشراء رمضان صبحي، نجم الفريق المعار من نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال الموسم المقبل.

ولعب صبحي للأهلي على سبيل الإعارة منذ يناير من عام 2019، وجدد الإعارة مع الفريق الأحمر مطلع الموسم الجاري لمدة عام، ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وأكد شوبير في تصريحات إذاعية، أن إدارة الأهلي عرضت مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، لشراء اللاعب بشكل نهائي.

وقال شوبير، أن صبحي يرغب في استكمال مشواره مع الأهلي، ولا يريد العودة لهيدرسفيلد تاون، في ظل ابتعاده عن الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد شوبير، أن اللاعب يمتلك بعض العروض الأوروبية لضمه، خاصةً من الدوري الإيطالي.


كما شدد شوبير، أن رمضان صبحي لن يلعب في مصر سوى للنادي الأهلي، نافياً الشائعات التي ربطته بالانتقال للزمالك وبيراميدز.

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