خطوة واحدة تفصل إنتقال نجم ريال مدريد لصفوف ميلان









إقترب اللاعب الدولي الصربي لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني من إلانضمام لصفوف نادي ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد أن ابدي النادي الإيطالي رغبة كبيرة فى ضم اللاعب لتعزيز خط الهجوم بالموسم الجديد.





وذكرت شبكة ميلان نيوز الإيطالية أن الإتفاق تم بين ريال مدريد وميلان من أجل ضم الصربي لوكا يوفيتش هذا الصيف، لكن العقبة المتبقية هي الراتب، ورمضاني وكيل اللاعب متواجدٌ في ميلانو الآن من أجل محاولة إغلاق الصفقة في الأيام القليلة القادمة.





وأضاف الموقع الإيطالي أن نادي ميلان معجب باللاعب يوفيتش حقًّا، وهم يتحدثون مع وكيل أعماله رمضاني منذ مدة وهناك عرض جيد من أجله في مدريد.



