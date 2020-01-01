المطرب خالد عبد الرحمن يكشف وضعه الصحي بعد إصابته بـ"كورونا"

طمأن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن، جمهوره بأنه بصحة جيدة، وذلك بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأضاف عبر تويتر: "أشكر جميع من قدم لي الدعوات الجميلة الطيبة من إخواني الفنانيين والفنانات، والجمهور الكريم، وأحبابي واصدقائي".





وتابع: "الله لايريكم مكروه، أبشركم أخوكم طيب وبخير، والوالدة طيبة بقي لها يومين وتطلع من المستشفى"، فيما انهالت العديد من التعليقات على الفنان التي هنأته بسلامته وسلامة والدته.





في السياق أيضاً، نفى عبدالرحمن صحة صورة متداولة له قيل إنها من على سرير المستشفى، مؤكداً أنها تعود لمسلسل من أعماله ظهر فيه في المستشفى، قائلاً: "الله يهديه الي طلعها، لفقها أنها من الأحداث الأخيرة".







