في عهد السيسي| بالأرقام.. زيادة تاريخية للمعاشات

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الاهتمام بأصحاب المعاشات والعلاوات الخمس، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لحياة كريمة، وبناءْ على توجيهاته، سيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه. وعمل الرئيس السيسي على منح أصحاب المعاشات حماية اجتماعية، وليست زيادة في مقدرات المعاش فقط.



وتستعرض "الفجر" خطة المعاشات خلال فترة توليه حكم البلاد خلال النقاط التالية:



- عام 2020 عدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف، عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

10 مليون مستفيد، قيمة المعاشات المنصرفة خلال 2020/2021 بلغ 240 مليار جنيه.

- الحد الأدني للمعاش في 30/6/2020 وصل إلى 900 جنيه.

- 2014/2013 بلغ المستفيدين 8.693 مليون مستفيد، والمعاشات 86.5 مليار جنيه.

- عام 2015/2014 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون، وقيمة المعاشات 103.1 مليار جنيه.

- عام 2016/2015 بلغ المستفيدين 9.164 مليون، وقيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.

- عام 2017/ 2016 بلغ عدد المستفيدين 9.400 مليون، وقيمة المعاشات 132.8مليار جنيه.

- عام 2017/2018 بلغ عدد المستفيدين 9.500 مليون، وقيمة المعاشات153.6 مليار جنيه.

- عام 2018/2019 بلغ عدد المستفيدين 9.600 مليون، وقيمة المعاشات 175.8 مليار جنيه.

- عام 2019/2020 بلغ عدد المستفيدين 9.900 مليون، وقيمة المعاشات 236 مليار جنيه (تقديري) تشمل معاشات المدنيين فقط.



تحسين المعاشات (معدل زيادة المعاشات المقررة من 1/1/2014 حتي 31/7/2020)

- خلال 2014/1/1 نسبة الزيادة 10%، والتكلفة السنوية 8.5 مليار جنيه، بحد أدنى للزيادة 50 جنيه، قانون 704 لسنة 2013.

- خلال 1/1/ 20114 نسبة الزيادة 10% بدون حد أدنى وأقصي للزيادة، ولا يقل المعاش عن 450 جنيها، بقانون 190 لسنة2014.

- خلال2015/7/1 بلغ نسبة الزيادة 10%، والتكلفة السنوية 10.7 مليار جنيه، قانون 29 لسنة 2015.

- خلال 2016/7/1 بلغت نسبة الزيادة 10%، بتكلفة سنوية 13.7 مليار جنيه، بحد أدنى للزيادة 125جنيه وأقصى 323 جنيه – وحد أدنى للمعاشات 500 جنيه، قانون60 لسنة 2016.

- خلال2017/7/1 بلغت نسبة الزيادة 15%، بتكلفة سنوية 21.4 مليار جنيه، بحد أدني للزيادة 150 جنيها وبحد أقصي 551 جنيها، قانون 80 لسنة 2017.

- خلال 2018/7/1 بلغت نسبة الزيادة 15%، بتكلفة سنوية 24.2 مليار حنية، بحد أدني للزيادة 150 جنيها وبحد أقصي 625.5 جنيها وبحد أدنى للمعاشات 750 جنيه، قانون 99لسنة 2018.

- خلال 2019/7/1 بلغت نسبة الزيادة 15%، بتكلفة سنوية 28.1 مليار جنيه، بحد أدني للزيادة 150 جنيها وبحد أقصي 832.5 جنيها وبحد أدنى للمعاشات 900 جنيه، قانون 74 لسنة 2019.

- خلال 1/7/2020 بلغت نسبة الزيادة 14%، بتكلفة سنوية 25.1 مليار جنيه بدون حد أدني وبحد أقصي 980 جنيهًا.



قرار جمهوري بالزيادة وفقا للمادة رقم 35 من القانون رقم 148 لسنة 2019

- الحد الأدنى للمعاش قبل تاريخ1/7/2013 يبلغ 45 جنيه وفقا للقانون.

- صرف العلاوات لخمسة للمستحقين اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩مليون من القطاع الحكومي وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعي وأكدت أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليار جنيه ليكون إجمالي تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

- زيادة المعاشات منذ عام 2014 حتى العام المالي الحالي 2020 وذكرت أن عام 2013 /2014 بلغ عدد المستفيدين 8.693 مليون مستفيد وبلغت قيمة المعاشات السنوية 86.5 مليار جنيه.

- عام 2014 /2015 بلغ عدد المستفيدين 8.820 مليون مستفيد وقيمة المعاشات بلغت 103.1 مليار جنيه.

- عام 2015 /2016 بلغ عدد المستفيدين من المعاشات 9.164 وبلغت قيمة المعاشات 116.8 مليار جنيه.

- الزيادات سيتم صرفها اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 شهور بحيث يتم صرف اخر دفعة للعلاوات في 1 أبريل ٢٠٢١.

- سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه وبإجمالي تكلفة 25 مليار جنيه.

- عام 2020 وصل فيه عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم 10 مليون مستفيد وعدد ملفات المعاش 7.6 مليون ملف كما بلغت قيمة المعاشات المنصرفة 240 مليار جنيه تقريباً في عام 2020/2021 وبلغ الحد الأدنى للمعاش في 30/6/2020 900 جنيه.

وسعت وزارة التضامن في محاربة التهرب الجزئي والكلي في زيادة التغطية التأمينية في خدمة المواطنين، بالإضافة إلى ميكنة منظومة التأمينات في تحسين ظروف العمل للقائمين على العمل بالتأمينات في استثمار أموال التأمينات بما يعود بالنفع والزيادة على أصحاب المعاشات وتقديم خدمات تتناسب مع المواطن المصري صاحب المعاش.

وتعيد الوزارة هيكلة الهيئة القومية للتأمينات وستصدر قريبا بمجلس إدارة مستقل للهيئة، وستكون علاقة الوزارة علاقة إشرافيه فقط، وسيتم إدارتها بشكل تنموي استثماري مراعي لحقوق أصحاب المعاشات.