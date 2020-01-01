محمد صلاح يعلق على مسيرته الكروية فى إيطاليا وحديثه مع كلوب قبل الانضمام لليفربول

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:03 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي


علق لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي عن مسيرته فى ايطاليا وحديثه مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول قبل الانضمام للريدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017.


وقال صلاح فى تصريحات تلفزيونية:"‏تجربة إيطاليا وانتقالي الي فيورنتينا ثم روما ساهمت لوصولى لنضج سريع بسن صغير، كان في هذا الوقت لابد ان اغير الدوري والبلد وكل شيء شاهدته مع تشيلسي كان لابد تغييره ، كنت اريد ان اخذ تجربة في مكان اخر ، في ايطاليا يكون طابع التكتيك المغلق ‏هذا ساعدني على النضوج كلاعب و شخص وعندما عدت كنت جاهز للعب من جديد في البريميرليج مرة اخرى".


وأضاف نجم منتخب مصر:"‏قبل انضمامي الى ليفربول تحدثت مع كلوب، استمعت لمشروعه وكنت متحمسا وكان ساديو يلعب في مكاني وهذا كان اول سؤال لي ، ساديو كان من نجوم الفريق وانا عندما العب هل سأغير المكان ، قال ان ساديو سيلعب بالجهة اخرى وسوف تلعب بأستمرار".


واختتم حديثه قائلآ:"‏حديث يورجن كلوب معي عن المشروع والتغيير الذي يعمل عليه حسم انتقالي لصفوف ليفربول".

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